“El nido para bebés tiene por objetivo permitirles a las madres desesperadas dejar a sus bebés en un sitio que no es solo seguro y acogedor, sino supervisado”, reza un comunicado de la entidad sin ánimo de lucro Corvia, citado por The Brussels Times.

El buzón fue creado por esta entidad en 2017, pero el entonces alcalde de la capital belga, Pierre Muylle, no autorizó su apertura con el argumento, según el medio, de que un sitio así alentaría a más madres a abandonar a sus hijos recién nacidos.

Este trino anuncia la puesta en marcha de la iniciativa:

#Belgium‘s Brussels to get a ‘Baby Hatch’ for unwanted babies

▪️ Non-profit organisation Corvia will create an environment where people can leave behind a baby child they are unable to care for anonymously. The first baby hatch was opened in Atwerp two decades ago. pic.twitter.com/xXEI2Gw4EJ

— EHA News (@eha_news) September 9, 2020