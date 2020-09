green

En el video se aprecia cuando, en un parqueadero de la fiscalía donde había rendido declaración el presunto violador, el padre de la víctima de violación lo esperaba con un cuchillo escondido en una chaqueta.

Cuando hacen contacto, el padre enceguecido de la ira se le va de frente y le da una puñalada en el cuello; luego empuja a quien habría abusado sexualmente de su hija y lo hace caer de espaldas.

Acto seguido, el agresor le asesta una puñalada rápida en el pecho, suficiente para que llegara al corazón, lo que le ocasionó una rápida muerte.

Este es el video del incidente por lo cual, dado el carácter violento de las imágenes, pedimos discreción:

#Policía 🚨🚓 | Difunden video de asesinato a las afueras de Prevención Social. pic.twitter.com/UErCMnb2AI — Noticias Vespertinas (@noticiasvesp) September 2, 2020

El agresor es un hombre identificado como Luis Manuel, mientras que la víctima del apuñalamiento se llamaba David, y ocurrió en la municipalidad de León, Guanajuato, México, según Zócalo.

A Luis Manuel N., señala Noticias vespertinas, se le imputaron cargos este jueves por homicidio agravado y el juez del caso ordenó prisión preventiva para el agresor, que de nuevo “deberá comparecer ante el Juzgado de Oralidad Penal” para que se le dicte sentencia definitiva.

Este trino de la fiscalía de Guanajuato informa sobre la decisión de prisión preventiva para el hombre del puñal:

#FGEInforma Agente especializado del Ministerio Público imputa cargos y es vinculado a proceso penal LUIS MANUEL“N”, por homicidio en León. El imputado apuñaló a su víctima y le arrebató la vida el 01 de septiembre. pic.twitter.com/Vb0Vbhv374 — Fiscalía General del Estado de Guanajuato (@FGEGUANAJUATO) September 4, 2020

El portal local AM recoge que en el caso de la presunta violación de David a la hija de Luis Manuel N. no se había dado un veredicto definitivo, pues no se había terminado de reunir las pruebas necesarias.