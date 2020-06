Así lo informaron varios medios locales, como The New York Times, que indicó que el presidente fue llevado al búnker subterráneo en la noche del viernes mientras los manifestantes forcejeaban con los agentes del Servicio Secreto para retirar las barreras metálicas instaladas frente a la verja que rodea la residencia presidencial.

Según CNN, Donald Trump estuvo en el búnker cerca de una hora antes de regresar al sector de la Casa Blanca que le sirve de residencia, mientras en el exterior los manifestantes tiraban piedras y mantenían escaramuzas con los agentes.

Protestors set fires outside of White House as regime strongman Donald Trump hides inside. #ICantBreathe #GeorgeFloyd #BlackLivesMatter pic.twitter.com/Y0aSsaw38j

— Anonymous (@YourAnonCentral) June 1, 2020