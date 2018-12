El 11 de febrero de 2017, Finney se encontraba en su habitación, en el campus de la universidad de Purdue, en West Lafayette, junto a su novio y otros 3 amigos, relata el portal Buzzfeed.

Aburrida mientras los hombres tomaban alcohol y jugaban videojuegos, decidió subir a su cama y hacer algunas compras online. Mientras veía algunas prendas, escuchó a Donald Grand Ward como le decía a su novio que esperaba que tuviera “buen sexo”, detalla el medio estadounidense.

Luego, decidió dormirse en vez de escuchar la “triste” conversación de los jóvenes ya tomados. Minutos después llegó su novio, la abrazó y también se quedó dormido. Los amigos se quedaron abajo en un sofá, explica Buzzfeed.

En la madrugada, una mano consintiendo sus pechos la fue despertando. Finney, entre despierta y dormida, pensó que era su novio, por eso no tuvo problema cuando aquella mano empezó a tocarla en su zona genital. Ella, de espalda, correspondió y sin voltearse tuvieron sexo brevemente, no pasaron más de 2 minutos, indica el mismo portal.

Finney fue al baño y cuando regresó quedó atónita. Se dio cuenta que en la cama no estaba su novio, el que estaba acostado era Ward: “Recuerdo que me sonrió. Fue una imagen extraña. Me puse frenética. No sabía lo que estaba pasando”, le dijo a Buzzfeed.

Sin embargo, se calmó y pensó que era una broma de mal gusto. Despertó a todos y seguía sin encontrar a su novio, el cual pidió que no se revelara su nombre. Segundos después lo encontró en otra habitación y desesperadamente lo despertó y le pregunto hace cuánto estaba en ese cuarto, indica el medio norteamericano.

Al enterarse que su pareja había caído en esa cama hace “un par de horas”, le contó lo sucedido con Ward, y a pesar de que se sentía “violada” no sabía si era ilegal o no, explica Buzzfeed.

El abusador fue capturado por la policía luego de que Finney y su novio lo denunciaran. Ward admitió que tuvo sexo con ella “sabiendo que ella creía que era su pareja”, de acuerdo con el mismo medio.

Para tristeza de Finney, el abogado de su agresor aprovechó el vacío legal que existe en Indiana en este tipo de casos. Pues en este estado se tipifica como violación “cuando se obliga a tener sexo por la fuerza o mediante amenazas, si la víctima tiene una discapacidad mental y no puede dar su consentimiento correctamente”, publica Buzzfeed.

Kirk Freeman, el defensor de Ward, logró en un juicio de 3 días que el acto “poco ético”, no se calificara como ilegal. Las mujeres este fin de semana van a tener relaciones sexuales con ‘Navy Seals’, con ‘héroes del fútbol’ con ‘muchachos que rescatan gatitos del medio de la interestatal’ y con hombres que les digan ‘te quiero’ y ‘estoy listo para un compromiso’. Sólo porque están mintiendo no los hace violadores”, argumentó a la televisión WLFI, en declaraciones recogidas por Buzzfeed.

Donald Grand Ward fue expulsado de la universidad de Purdue, mientras Abigail Finney tuvo que tomarse un semestre para ir a terapia y superar la “violación”, detalla el portal estadounidense.

“Sentí que perdí un año de mi vida porque podría haber estado tratando de curarme, pero en su lugar estaba reabriendo la herida una y otra vez”, señaló a Finney a Buzzfeed.