Una nueva tragedia ha enlutado a un hogar colombiano, esta vez en el Río Bravo. En las últimas horas se ha conocido el fallecimiento de Antonella Sánchez, una menor de cuatro años que perdió la vida ahogada mientras su abuela intentaba llevarla a Estados Unidos junto a otros miembros de su familia, en busca de un mejor futuro.

Según informes de ‘Noticias RCN’, la menor cruzó el Tapón del Darién y atravesó varios países de Centroamérica para llegar al Río Bravo, ubicado en la frontera entre México y Estados Unidos. En esta peligrosa travesía, la acompañaban su abuela y su esposo, su tía y otra menor de 12 años. Lamentablemente, la madre de Antonella, Alondra Ruiz, no pudo unirse al viaje debido a su estado de embarazo.

Alondra Ruiz, la madre de la menor que perdió la vida, ha compartido su desgarrador relato, en el que menciona que existe incertidumbre sobre el paradero de la abuela y su esposo, quienes presumiblemente fueron arrastrados por la corriente, aunque aún no se ha confirmado su situación. Antonella formaba parte de una familia colombo-venezolana que se estableció en Acacías, Meta, hace cinco años y que emprendió este viaje hace más de quince días, junto a varios familiares, con la esperanza de encontrar un futuro mejor.

Trágicamente, ese anhelado encuentro nunca se hizo realidad. Hasta el momento, solo se tiene información confirmada sobre la otra menor, quien actualmente se encuentra en un centro de refugio.

En estos momentos, la familia de Ruiz está recaudando fondos para costear la repatriación del cuerpo de la pequeña Antonella. Mientras tanto, en las redes sociales de la familia se expresan mensajes de dolor y desesperación.

“Hija de mi vida. No puedo creer que esto me esté sucediendo a mí. ¿Por qué tú, mi niña, tan pequeña, tan indefensa? Perdóname hija, perdóname por no haber estado a tu lado para ayudarte a salvar tu vida una y mil veces. No te imaginas cuánto me duele el alma sin ti, mi Antho. Anthooo, no sabes cuánto me duele esta pesadilla”, lamentó Alondra Ruiz en uno de sus mensajes.