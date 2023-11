Una tragedia ha golpeado a una familia santandereana con la desaparición de dos niños, de cuatro y seis años, quienes se separaron de su madre mientras cruzaban el río Bravo, ubicado en la frontera entre México y Estados Unidos.

Hace cinco meses, con solo 130 mil pesos en sus bolsillos, pero buscando darles un mejor futuro a sus dos hijos: una niña de 4 años y un niño de 6 años de edad; Yiini Paola Galán Herazo de 23 años de edad, partió desde la Ciudadela Nuevo Girón, en Girón, Santander hacia Estados Unidos.

Con un bolso cargado de sueños y con sus dos pequeños de las manos, se fue de Girón hacia El Dariénpara iniciar el recorrido por Centroamérica y llegar a la frontera con los Estados Unidos.

Después de cinco meses de travesía, el pasado domingo 12 de noviembre, cuando había llegado a la ciudad de Piedras Negras, México, y atravesaba el río Bravo con destino a los Estados Unidos, llegó la tragedia para esta familia que reside en Girón, Santander.

Mientras Yiini atravesaba con sus dos hijos el río Bravo, un migrante venezolano que iba detrás de la mujer se empezó a ahogar y se agarró de ella, hundiéndola y causando que soltara a los dos niños.

“Un muchacho que la acompañaba intentó rescatarlos, pero los niños fueron arrastrados por la corriente, no pudieron recuperar sus cuerpos, no sabemos si están vivos o muertos. A ella la lograron sacar con vida y ahora está en un albergue en New York, en los Estados Unidos”, relató Yulitza.