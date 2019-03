Mientras algunos grupos coreaban lemas anticapitalistas o antipoliciales, otros erigieron barricadas o atacaron tiendas como Hugo Boss, Lacoste y Nespresso, entre otras, así como restaurantes del estilo de Fouquet’s, frecuentado por famosos, de acuerdo con AFP.

A poca distancia de los escaparates destrozados, junto al Arco de Triunfo, otros manifestantes, muchos de ellos vestidos de negro y con capucha o casco en la cabeza, lanzaron adoquines a las fuerzas del orden, que respondieron con gases lacrimógenos y cañones de agua.

Por su parte, un grupo más trató de atacar un camión de la gendarmería, publicó la agencia.

El ministro del Interior, Christophe Castaner, denunció las acciones de “profesionales del destrozo y del desorden” y pidió a la policía que responda “con la mayor firmeza”, citó AFP.

Aquí algunas imágenes de los disturbios en París en medio de las protestas políticas y sociales que han dejado varios heridos y detenidos (aún no han revelado la cifra exacta); las imágenes las captó EFE, que además indicó que en las manifestaciones de este sábado los ‘chalecos amarillos’ lanzaron un ultimátum al presidente de Francia, Emmanuel Macron.

“Después de esta jornada, al menos para mí, no habrá más manifestaciones. Habrá acciones de verdad, tendremos que proponer bloqueos. Hemos demostrado que sabemos manifestarnos, que no ha funcionado y que no hemos sido escuchados”, dijo Éric Drouet, uno de los líderes radicales.

Hacía semanas que no se veían en París escenas de saqueos y enfrentamientos como estas, que recuerdan a las que se registraron en los mismos Campos Elíseos a finales de noviembre y principios de diciembre.

