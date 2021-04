Lo que ese post quiere decir es que fue culpa de George Floyd que el policía Chauvin lo hubiera asesinado, en un acto de brutalidad policiaca.

Ante eso, el Departamento de Fall River emitió un comunicado en el que se disculpaba por el infortunado comentario, que de alguien ajeno a la fuerza y que desde la cuenta del departamento fue reposteado a un destinatario desconocido y que por error se fue público, informa The Herald News.

El jefe de la policía de Fall River, Jeffrey Cardoza, explicó que muy pocos uniformados tienen acceso a hacer publicaciones en la página, por lo cual comenzó una investigación interna para dar con el responsable del posteo, informa el portal WCVB.

El jurado decidió que Derek Chauvin es culpable de asesinato involuntario en segundo grado, asesinato en tercer grado y homicidio involuntario en segundo grado.

Como no tiene antecedentes penales, solo podría ser condenado a un máximo de 12 años y medio de prisión por cada uno de los primeros dos cargos y a 4 años de cárcel por el tercero.

“Guilty, guilty, guilty”: @NorahODonnell and @GayleKing react to the verdict in the Derek Chauvin trial, which found the former Minneapolis police officer guilty of all charges for George Floyd’s death https://t.co/FujjaDPld8 pic.twitter.com/jaZ68sDGd0

— CBS News (@CBSNews) April 20, 2021