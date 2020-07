green

Las transcripciones son de los videos de las cámaras corporales de los exoficiales Thomas Lane y Alexander Kueng, que participaron en el homicidio de George Floyd, indicó CBS News.

La cadena de noticas agregró que estas fueron presentadas ante el Tribunal del Condado Distrital de Hennepin para desestimar los cargos de complicidad que pesan contra Lane, quien recientemente quedó en libertad bajo fianza.

Artículo relacionado



De acuerdo con las transcripciones, Floyd le suplicó aproximadamente 20 veces a Chauvin que lo soltera. “Vas a matarme, hombre. Me matarán. Me matarán. No puedo respirar. No puedo respirar”, expresó la víctima, a quien el exoficial de policía le respondió de la siguiente manera:

“Entonces deja de hablar, deja de gritar. Se necesita mucho oxígeno para hablar”.

Earl Gray, abogado de Lane, aseguró en un comunicado de prensa que su cliente y Kueng sujetaron fuertemente a Floyd después de que “se golpeara la cara con el vidrio de la patrulla y comenzara a sangrar por la boca”, señaló la CBS.

“Los oficiales no tenían idea de lo que el hombre haría después. El plan era contenerlo para que no se pudiera mover y se lastimara más”, agregó en el documento Gary, en declaraciones recogidas por este mismo medio.

Chauvin, que puso su rodilla en el cuello del afrodescendiente por más de 8 minutos, fue acusado formalmente de homicidio involuntario y asesinato en segundo y tercer grado. Además, se encuentra recluido en uno de los centros penitenciarios de más alta custodia de Minnesota, mientras se lleva acabo el juicio.