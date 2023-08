El asesinato de Fernando Villavicencio, quien ocupaba el segundo lugar de las encuestas presidenciales en Ecuador, ha conmocionado a todo el mundo en las últimas horas.

‘Los Lobos’, uno de los grupos delincuenciales más temidos del vecino país, se adjudicó el crimen y hasta dio una retorcida explicación del cómo y por qué mató a Villavicencio. Aunque posteriormente los aparentes integrantes reales de esa banda dijeron no tener nada que ver con el caso.

Esos delincuentes indicaron que acabaron con la vida de Villavicencio luego de que este supuestamente no pagara una plata que ellos al parecer le prestaron para financiar su campaña presidencial.

“Queremos dejarle en claro a toda la nación ecuatoriana que cada vez que los políticos corruptos no cumplan con las promesas que establecemos, cuando reciben nuestro dinero, que son millones de dólares para financiar su campaña, serán dados de baja”, señaló el grupo delincuencial en un video viralizado en Twitter.

Desde Ecuador se ha especulado bastante con la razón del crimen y quiénes habrían pagado a ‘los Lobos’ por cometerlo.

Asimismo, desde Colombia se han tejido todo tipo de especulaciones que incluyen a Rafael Correa (rival político de Villavicencio) y a los políticos afines a su ideología.

Cabe destacar que ‘los Lobos’ que se adjudicaron el crimen de Villavicencio no serían los verdaderos. Esto, teniendo en cuenta que hace pocas horas otros delincuentes subieron un video diciendo que eran los verdaderos ‘Lobos’ y que no cometieron el crimen.

“Ese tipo está prófugo; es un hombre enfermo”, dijo Villavicencio sobre el expresidente de ese país.

También separó aguas de la forma de hacer política de Correa con la suya. El aspirante ya venía denunciando amenazas en su contra provenientes de diversas bandas criminales.

“Me siento orgulloso de que los delincuentes me huyan. Sería terrible que los delincuentes me quieran. Pero no les tengo odio, les tengo compasión”, sentenció en su momento.