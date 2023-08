Con el asesinato este miércoles del candidato presidencial Fernando Villavicencio, segundo en la intención de voto para las elecciones que se celebrarán el próximo 20 de agosto en Ecuador, se desempolvaron varias de sus actividades contra la corrupción en su país, para algunas de las cuales estimaba que tenían origen en Colombia.

(Le interesa: “Pronto se te acabará la fiesta”, le dijo Rafael Correa a asesinado candidato de Ecuador)

Por ejemplo, hace pocos días, habló sobre el escándalo de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, y mencionó a Raisa Vulgarín, candidata a la asamblea nacional ecuatoriana por el partido Revolución Ciudadana, liderado por el expresidente Rafael Correa. Ella es pareja de Camilo Burgos, primo de Nicolás Petro, y apareció en fotos con él y con Day Vásquez, portando una gorra de Gustavo Petro, durante la pasada campaña presidencial.

Villavicencio sostuvo que parte del dinero que Nicolás Petro supuestamente consiguió para la campaña presidencial de su padre “habría sido movilizado de Barranquilla a Bogotá usando dos personas: Camilo Burgos y su pareja Raisa [Vulgarín]”.

Pero, a comienzos del año pasado, Villavicencio, entonces miembro de la comisión de fiscalización y control político de su país, vino a Bogotá encabezando un grupo de la asamblea de Ecuador para entregarle al entonces presidente Iván Duque un informe sobre la investigación que había adelantado esa unidad legislativa sobre el entramado de corrupción y lavado de dinero que habrían organizado Álex Saab y su socio Álvaro Pulido, y en el que mencionaba, entre otros, al expresidente Juan Manuel Santos y a la hoy senadora Piedad Córdoba.

Según dijo Villavicencio en ese momento, la asamblea ecuatoriana había decidido investigar un caso que correspondía a una trama de corrupción transnacional que había sido postergado por más de 10 años y “mantenido en el anonimato y en la impunidad del parlamento anterior”. Se refería a la empresa Fondo Global de Construcción, creada en Colombia por Saab y Pulido y replicada en Ecuador, con operaciones de exportaciones e importaciones con Venezuela y otros países de la región.

“A raíz de la firma de un convenio binacional entre el gobierno de […] Hugo Chávez y que tuvo como invitado […] al entonces presidente Juan Manuel Santos, fue un hecho trascendental que sirvió de cortina para que la empresa Fondo Global de Construcción, creada cuatro días antes en Bogotá (hablamos de una empresa de papel), […] fue luego la empresa que se replicó en Ecuador en 2012, y las exportaciones para las casas prefabricadas en el plan de vivienda de Hugo Chávez, no se ejecutó desde Colombia, sino desde Ecuador”, dijo entonces Villavicencio.

“Bueno, tampoco desde Ecuador, porque lo que hubo fue una ficción. Se exportó humo de Ecuador”, precisó el legislador ecuatoriano. “A cambio, Álex Saab recibió 160 millones de dólares en sus cuentas en Ecuador, dinero que salió inmediatamente a paraísos fiscales”.

En esas mismas declaraciones a medios colombianos, Villavicencio dijo que “las vinculaciones entre la señora Piedad Córdoba, Álex Saab y Álvaro Pulido tienen una larga data y un historial importante”. “En el plano específico de Ecuador, nosotros estamos entregando información certificada. Aquí no son documentitos del señor Villavicencio. Son documentos oficiales entregados por el ministerio de gobierno, por la Dirección de Aviación Civil que confirma y desmiente la posición y las aseveraciones de la señora Córdoba de que ella no conocía a Álex Saab, que nunca había viajado con Álex Saab”, subrayó Villavicencio.

Lee También

Destacó que el equipo de investigación de la asamblea de Ecuador estaba adjuntando documentos certificados “de que ella hizo varios ingresos en aviones privados, al menos un ingreso en un avión de Álex Saab de matrícula americana, en junio del año 2013, ella en compañía de Álex Saab y su hijo [de ella]. ¿A qué fue la señora Córdoba a Ecuador? ¿A qué fue Álex Saab a Ecuador?”.

Ante las aseveraciones de Villavicencio, Córdoba dijo en ese momento: “Lo que pasa es que ese tipo Villavicencio es un hijo de puta que es de la oposición a Rafael Correa, de los que se han dedicado a perseguirlo. […] Lo que está haciendo es encubrir el escándalo de los Panamá Papers y los Pandora Papers en los que está involucrado el presidente [de Ecuador Guillermo] Lasso. ¿Va a tapar ese escándalo conmigo?”.

“Ya yo me voy a empezar a defender. Ya ahora es el ataque, no me puedo dejar seguir perjudicando. Ese tipo Villavicencio que se tenga de las orejas, porque que me lo clavo me lo clavo”, advirtió Córdoba al anunciar acciones legales. “Voy a denunciar y me llevó por delante a quien sea. Voy con toda”.