Ecuador amaneció conmocionado este jueves 10 de agosto por el magnicidio de Fernando Villavicencio, candidato presidencial en ese país, quien fue asesinado por sicarios que le propinaron varios disparos cuando se subió a un vehículo después de que salió de un evento de campaña.

(Vea también: Publican duro discurso contra Rafael Correa de candidato ecuatoriano previo a su asesinato)

El crimen se lo atribuyó la banda criminal conocida como ‘los Lobos’, que es una de las organizaciones delictivas más grandes de Ecuador. El ataque fue plenamente planeado y uno de los amigos de Villavicencio identificado como Carlos Figueroa, quien es médico de profesión, entregó más detalles en Caracol Radio de cómo fue el asesinato.

“Teníamos un evento en un coliseo, lo hacíamos encerrado para evitar que hubiera atentados. Después de terminar la actividad de una hora, Fernando [Villavicencio] salió por la puerta principal y aproximadamente 30 segundos después que atraviesa la puerta del carro inicia una balacera muy grande. Se oyen 30 o 40 disparos y producto de eso comienzan a reingresar a los heridos al coliseo. Él fue llevado a un hospital”, comentó.

De igual manera, el médico Figueroa reveló que ayudó a auxiliar a varios heridos y contó cómo fue que se enteró que Villavicencio había muerto: “Yo atiendo a unos pacientes por la gravedad en la que estaban, salgo y me dirijo a la clínica que está a 50 metros. En la primera camilla estaba mi amigo y como médico que soy me doy cuenta que no había nada que hacer, una de las balas atravesó su cabeza, eso fue mortal”.

El galeno también explicó por qué el candidato no tenía completo su esquema de seguridad en el momento del asesinato: “Cambiaron el vehículo, no debieron haberlo subido al carro de la Policía, debieron llevarlo al carro blindado que teníamos. No sé qué pasó con el protocolo, estamos extrañados y vamos a pedir una investigación. La Fiscalía debe determinar eso”.

Lee También

Finalmente, reveló que uno de los asesinos fue baleado por policías, pero sospechosamente no le prestaron el auxilio necesario para salvarle la vida: “Uno de los sicarios lastimosamente falleció en flagrancia, porque debían cuidarlo y no podía morir. A él lo llevan a una distancia de 5 o 8 kilómetros del lugar del atentado, lo llevaron malherido y no lo trasladaron a un hospital. Son muchas preguntas las que tenemos”.