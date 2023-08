Fernando Villavicencio, candidato de la derecha en Ecuador, perdió la vida el pasado miércoles 9 de agosto de 2023, cuando recibió 3 disparos en la cabeza después de haber emitido un fuerte discurso contra el expresidente Rafael Correa ante cerca de 2.000 personas en un centro educativo de la capital de ese país.

El aspirante era segundo en las encuestas, motivo por el que su intervención tuvo como blanco al exmandatario izquierdista, hoy exiliado en Bélgica por tener orden de captura en Ecuador, y a Luisa González, su ficha para los comicios y máxima favorita para imponerse en la contienda electoral del próximo 20 de agosto.

Fue por ello que los seguidores de Villavicencio que salieron a las calles a protestar con consignas que apuntaban a Correa por el hecho, pero hasta el momento el caso es materia de investigación por parte de las autoridades que han detenido a algunos sospechosos.

Entre tanto, Guillermo Lasso, presidente del país y quien tenía afinidad con el aspirante fallecido, anunció estado de excepción por 10 días, pero no ha dicho si la elección se postergará.

El candidato habló con vehemencia en la tarima del colegio en cuyas afueras recibió los disparos, según se pudo apreciar en el video de su aparición.

Fue así como cargó tintas en contra de Rafael Correa, con el que tenía constantes rifirrafes y al que se refirió con duros calificativos: “Ese tipo está prófugo; es un hombre enfermo”.

Y separó aguas de la forma de hacer política de Correa con la suya, pues el aspirante venía denunciando amenazas en su contra provenientes de bandas criminales.

“Me siento orgulloso de que los delincuentes me huyan. Sería terrible que los delincuentes me quieran. Pero no les tengo odio, les tengo compasión”, apuntó.

Y cerró, paradójicamente, hablando en nombre de varios caídos y anunciándole a Correa, al que señaló de mafioso, que iba a vencer a su candidata.

“En nombre de todas las víctimas de esa tiranía, vamos a derrotarles el 20 de agosto para que nuca más vuelvan a hacer de Ecuador un instrumento de persecución de la gente buena”, expresó.

“El 20 de agosto se decide entre la mafia y la patria”, concluyó.

