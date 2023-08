En medio del dolor, Darling Arrieta, hermana del cirujano plástico, habló sobre cómo fueron los últimos minutos del cordobés en Colombia antes de volar a la isla de Koh Phangan en donde fue asesinado por el español Daniel Sancho.

La mujer contó que Edwin Arrieta estuvo en la casa de su madre, que tiene 76 años de edad, antes de salir del país, pues siempre la visitaba previo a comenzar una aventura.

Sin embargo, Darling, en conversación con NoticiasRCN.com, contó que al despedirse, la mamá sintió que le había dado el último beso, pues, según ella, fue muy distinto a los demás.

“El 15 de julio él vino, se despidió de mi mamá y le dio un beso en la frente. Ella dice que sintió ese beso tan diferente a todos, cree que se estaba despidiendo”, dijo la hermana del médico en el medio citado.

Hermana de médico Edwin Arrieta dice si estaba casado

La justicia está por determinar cuál era vínculo entre Arrieta y Sancho, y cuáles fueron los motivos que impulsaron al chef español a cometer el atroz homicidio en Tailandia.

No obstante, Darling informó que no sabía quién era Daniel Sancho y que solo tenía claro que su hermano soñaba con tener una hija, aunque recalcó que no estaba casado.

“Le quedaron muchos sueños por cumplir: casarse, tener una niña, crecer más profesionalmente. Quería que sus papás vivieran en un lugar más tranquilo porque estamos en una parte en donde hay mucho ruido”, precisó.

Finalmente, la mujer explicó que esperan conseguir los recursos para contratar un abogado que hable inglés y español, pues detalló que su familia solo quiere que se haga justicia.

“Él está muerto, solo lo puede defender Dios y un abogado que nos apoye. Eso es lo que más me duele”, concluyó.