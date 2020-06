De esa manera, se convierte en el sexto médico del Hospital Central de Wuhan que murió por el virus, que surgió en esa ciudad a fines del año pasado, indicó la cadena estatal china CCTV.

El Hospital Central de Wuhan aún no ha dado una declaración formal sobre la muerte de Hu, pero a principios de febrero dijo que unos 68 miembros del personal habían contraído el COVID-19.

La condición de Hu se convirtió en una preocupación nacional después de que los medios chinos mostraron imágenes de él con la piel ennegrecida debido al daño hepático.

El compañero médico Yi Fan mostró síntomas similares, pero se recuperó y desde entonces fue dado de alta del hospital.

The Central Hospital in Wuhan is one of the hardest-hit hospitals in terms of medical staff casualty.

