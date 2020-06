Una semana después de la muerte de Floyd, un hombre negro de 46 años que fue asfixiado por un policía blanco que lo inmovilizaba en Minneapolis, las protestas se extendieron de costa a costa y las manifestaciones en su mayoría pacíficas derivaron la noche del domingo en disturbios generalizados.

En la capital, Washington, hubo destrozos, fuegos encendidos por los manifestantes, banderas estadounidenses en llamas y muros pintados con consignas contra la policía en las inmediaciones de la Casa Blanca, que quedó a oscuras obligando al mandatario a ser alojado en el búnker.

“Lo que pasó en la ciudad anoche es una deshonra absoluta”, dijo Trump en una discurso pronunciado este lunes en la Casa Blanca al mismo tiempo que la policía dispersaba una protesta a metros del edificio.

Trump anunció el despliegue militares en la capital para detener “los disturbios, los saqueos, el vandalismo, los ataques y la destrucción gratuita de la propiedad”:

Poco después de que la policía despejó a los manifestantes apostados fuera de la iglesia de Saint John, un histórico edificio cerca de la Casa Blanca dañado el domingo al margen de la protesta, Trump llegó al lugar y fue fotografiado con una Biblia en la mano. El candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, acusó a Trump de “usar” al ejército “contra los estadounidenses” y lo criticó por ello: “Lanzó gases lacrimógenos a manifestantes pacíficos y disparó balas de goma. Para una foto”, tuiteó.

He's using the American military against the American people.

He tear-gassed peaceful protesters and fired rubber bullets.

For a photo.

For our children, for the very soul of our country, we must defeat him. But I mean it when I say this: we can only do it together. https://t.co/G1yE67q9Nz

— Joe Biden (@JoeBiden) June 2, 2020