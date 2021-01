Así lo denunció ante los medios de comunicación Delanie Shelton, madre de la pequeña, identificada como Chloe, quien estudiaba en el colegio Rejoice Christian de Owasso, estado de Oklahoma.

La madre, indignada, relató a la cadena Fox que la subdirectora de la institución educativa, tras decir que estaba enamorada de una compañera, la sentó y le habló que en la Biblia dice que las mujeres solo pueden casarse y tener hijos con un hombre.

El colegio le comunicó a la mujer que su hija había sido expulsada porque no admiten relaciones sentimentales, a pesar de que en el manual de convivencia no dice que sea motivo de expulsión, explica la cadena estadounidense. Además, lo dicho por Chloe solo fue un inocente comentario.

“La subdirectora me preguntó cómo me sentía con que a las chicas les gusten las chicas y le dije que, si somos honestos, creo que está bien que a las chicas les gusten las chicas. Se veía sorprendida y consternada”, agregó Shelton a Fox.

This week, an 8 year old girl was kicked out of her Owasso school for telling another girl she had a crush on her. https://t.co/xNSk6sCmtu

