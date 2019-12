“Esta madrugada decidí convocar a los dirigentes del MAS. Van a venir a Buenos Aires el domingo 29 dirigentes de los 9 departamentos. Ahí vamos a debatir y vamos a sacar la convocatoria donde vamos a reunirnos con seguridad en la frontera entre Argentina y Bolivia y ahí vamos a elegir nuestro candidato“, afirmó Evo Morales en diálogo con Radio La Red.

El exmandatario detalló que en el encuentro fronterizo, al que acudirán “unos 1.000 dirigentes y delegados”, habrá representantes del Gobierno argentino para garantizar “cierta seguridad”.

“Compañeros de la Central de Trabajadores de Argentina me dijeron que me recomiendan un lugar de la frontera. Me van a acompañar pero también el Gobierno nacional de Argentina para cierta seguridad”, agregó.