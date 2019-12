Este hecho de represión ha despertado las críticas e indignación de gran parte de la sociedad y de organismos internacionales.

El joven fue embestido por un zorrillo, nombre popular con el que se conoce a los camiones de los Carabineros (policía chilena), cuando se encontraba en Plaza Italia, zona cero del estallido social y donde fue convocada un viernes más una manifestación contra la desigualdad que derivó en disturbios.

El manifestante, según recogieron multitud de vídeos colgados en las redes sociales, fue atropellado mientras corría por un carro policial y estampado contra otro vehículo. Inmediatamente, cientos de personas acudieron a socorrerle y el zorrillo salió huyendo.

Pese a la crudeza de las imágenes, el joven sufrió una fractura de pelvis y se encuentra ingresado en un hospital de la capital chilena en condición estable, según el estatal e independiente Instituto Nacional de los Derechos Humanos (INDH).

CHILE: UPDATING Health of young man who was hit at Plaza de la Dignidad yesterday. He got 4 fractures, splitted urethra,and polytrauma. Now with a probe directly to the bladder. Also has a sacrum fracture and knee. He is serious but out of vital risk. pic.twitter.com/JgBa3M1A17

— PIENSA.PRENSA (@PiensaPrensa) December 21, 2019