Mediante un video, compartido por Manchester Evening News, el joven aseguró que antes de que fuera diagnosticado con la enfermedad pensaba que el coronavirus era una mentira de los medios de comunicación y los diferentes gobiernos.

“Fui el primero en decir que todo era falso. Creía que el virus era una tontería y ahora no sé si sobreviviré. Me enfermé en Tenerife [España]. Pensaba que era invencible y no usaba tapabocas”, manifestó.