Este conflicto se remonta a los tiempos de la Unión Soviética, cuando el territorio azerbaiyano de Nagorno Karabaj pidió su incorporación a Armenia en la década de los 80.

La escalada en Nagorno Karabaj llevó a Armenia a decretar la ley marcial y la movilización general en todo su territorio, una medida excepcional, que no había sido decretada desde la llamada “guerra de los cuatro días” en abril de 2016.

Pashinián explicó que esta decisión fue aprobada porque Azerbaiyán puede comenzar “acciones militares en dirección a la frontera y recurrir a provocaciones para desestabilizar la situación en la región”.

Bakú, por su parte, afirmó haber lanzado una “contraofensiva” luego de haber registrado varios ataques a gran escala por parte del ejército armenio contra algunos asentamientos civiles, ubicados en la primera línea de la zona del conflicto.

“Estamos en nuestra tierra, no queremos la de los demás. No se la entregaremos a nadie”, enfatizó el presidente azerbaiyano, Ilham Alíev, en el Consejo de Seguridad, donde prometió no ceder ante las agresiones de los separatistas.