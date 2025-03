Solicitar una visa para Estados Unidos es una experiencia cargada de nervios y expectativas, pero una joven colombiana encontró un patrón intrigante mientras esperaba su turno en la Embajada en Bogotá.

(Vea también: EE. UU. deportó a mujer con ‘green card’: la dejaron gringa en país que ni siquiera conocía)

Según relató en un video publicado en TikTok, justo antes de pasar a su respectiva ventanilla se pudo dar cuenta de que los funcionarios les entregaban a los solicitantes un papel que, a simple vista, no tenía mayor importancia.

Sin embargo, este parecía ser la clave de su destino: si se lo daban en forma horizontal, la visa era aprobada; si lo recibían en vertical, era negada.

“Cuando a uno le dan la visa le dan un papel que es como en formato horizontal, y cuando a uno se la niegan es un formato vertical”, indicó en su publicación.

Acá, el video de la experiencia de Laura, como se llama la joven, a quien le negaron la visa:

Aunque no pudo confirmar el contenido exacto del documento —pues cada entrevista es privada—, su teoría apunta a que la orientación del papel podría ser una señal no oficial usada por los cónsules para agilizar el proceso.

“Yo veía que a ciertas personas, en ciertas ventanillas, sí les estaban dando la visa a pesar de que se presentaban solos. Incluso, había personas muy jóvenes”, agregó en su relato.

En su publicación, la joven explicó que le negaron la visa después de un “momento tenso” que tuvo en la entrevista, ya que la cónsul que le tocó no tenía la mejor disposición.

“La cónsul no me volteó a mirar en ningún momento. No me pudo haber tocado una menos amable”, afirmó en el video.

¿Cómo pedir la visa de Estados Unidos en Colombia?

Solicitar una visa para Estados Unidos desde Colombia implica seguir un proceso que requiere atención a los detalles y cumplimiento de requisitos específicos. A continuación, una guía general basada en la información disponible:

Determinar el tipo de visa: Estados Unidos ofrece diferentes tipos de visas, dependiendo del propósito del viaje (turismo, negocios, trabajo, estudio, etc.). Es crucial identificar la visa adecuada para sus necesidades; la visa de turista B1/B2 es una de las más comunes.

Completar el formulario DS-160: es un formulario en línea que debe llenar con información personal, detalles del viaje y otros datos relevantes. Puede encontrar el formulario y las instrucciones en el sitio web del Departamento de Estado de EE.UU.

Pagar la tarifa de la visa.

Agendar la cita para la entrevista en la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá.

Preparar la documentación: pasaporte vigente, comprobante del formulario DS-160, recibo del pago de la tarifa de la visa, fotografía reciente que cumpla con los requisitos, documentos que demuestren lazos con Colombia (trabajo, familia, propiedades) y documentos que muestren que tiene los fondos suficientes para el viaje.

Asistir a la entrevista: un oficial consular evaluará su solicitud y determinará si es elegible para la visa.

* Pulzo.com se escribe con Z