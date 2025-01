La vida de Luz Mary Parra cambió drásticamente el pasado 11 de enero cuando recibió una llamada en la que le informaron que su hijo, residente en Estados Unidos, había sufrido un grave accidente.

Cristian, de 40 años de edad, viajó a EE. UU. buscando mejores oportunidades para sus dos hijos que padecen autismo y estaba en proceso de cambio de empleo, de cocinero a camionero, cuando ocurrió el accidente.

El impacto fue tan severo que dañó gravemente la arteria aorta, lo que hizo necesaria la operación de emergencia. Con el corazón en la mano y después de conseguir los recursos para tramitar una visa americana, Luz Mary se enfrenta ahora a la desesperación de no poder viajar a ver a su hijo.

Y es que la cancelación de última hora de la cita de visa, a raíz de las tensiones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos por el avión con deportados que devolvió Petro, tiene en estado de angustia a la mujer de 73 años que solo espera ver a su hijo para ayudarlo con la recuperación.

“Él no tiene a nadie allá. Yo necesito que me ayuden a sacar una visa humanitaria. Nunca pensé estar en estas circunstancias, ni tener que implorar, pero necesito que me ayuden”, precisó Luz Mary en diálogo con El Tiempo, evidenciando la angustia y la emergencia de su situación.

Una enfermera que hablaba español en el hospital fue el único alivio para Luz Mary, ya que fue a través de ella que pudo contactarse con su hijo.

“Hablé con él y me dijo que estaba horrible, porque aunque lo atienden muy bien sobre la medicina, sobre el aseo mal, muchas veces tiene que orinarse en la cama porque no tiene a nadie que lo ayude. Está completamente solo”, dijo.

La mujer, en medio del desespero, envió un mensaje solicitando ayuda para expedir una visa humanitaria, pues se vio seriamente afectada por la cancelación de citas por parte del gobierno de EE. UU.

“Lo único que yo pido es que me ayuden a sacar esa visa. No me quiero quedar allá, esa no es mi intención, solamente cuidar a mi hijo un mes, un mes siquiera, ya con eso lo dejo instalado porque el no puede viajar debido a su operación”, precisó.