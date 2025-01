La crisis migratoria y económica que se desató entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, aunque duró algo más de 12 horas, dejó fuertes secuelas en miles de ciudadanos que debían hacer trámites consulares durante los próximos días.

El paquete de sanciones arancelarias impuestas por Trump a Colombia, que fueron retiradas al llegar a un acuerdo con el Gobierno de Gustavo Petro, amenazó con dañar varios negocios entre ambas naciones. Pero la que perduró y se hace más latente es la del congelamiento del proceso de visado para los viajeros nacionales a EE. UU.

Así las cosas, la Casa Blanca mencionó que hasta que Colombia reciba al grupo de más de 160 deportados que fueron enviados de vuelta por el Gobierno Nacional, no retomará sus servicios consulares en la sede de Bogotá.

Ilusionados con viajar a Estados Unidos para participar de una competición futbolística en septiembre de este año, en Orlando (Florida), llegó hoy un grupo de integrantes del equipo Saeta a la embajada estadounidense. A su arribo, recibieron la noticia de que no serían atendidos y que su cita debía ser cancelada.

Pulzo habló con Óscar Romero, director del equipo Saeta, y conoció que las citas de hoy lunes 27 de enero y las del viernes 31 de enero de los jóvenes de ese equipo fueron canceladas. Por ese motivo, sienten que fueron afectados “los sueños” de los deportistas que representan a Colombia en el exterior.

Manifestó que “un trino del presidente” dañó “2 años de espera” de las familias y de los jóvenes. Resaltó que están “con la incertidumbre de ver qué va a pasar”, pues todavía la embajada no les da una razón para conocer si les reagendarán las citas o cómo será el proceso de visado para ellos.

“Llevamos 2 años esperando por este momento y no puede ser que ad portas de estar con la entrevista con la embajada se nos caiga el proyecto”, señaló el hombre.

También aportó que la embajada estadounidense no les ha comunicado nada, sino que simplemente que no “había servicio” en el área de biometría y que solo iban a “entregar visas que ya estaban en trámite para entregar “, por lo que no los atenderían.

El equipo Saeta hizo un llamado al Gobierno Nacional para que solucionen lo más pronto posible y se pueda reiniciar el proceso de migración legal a Estados Unidos: “Entendemos a las familias de los connacionales, pero el presidente colombiano debe tener en cuenta que la agenda con el principal socio comercial no puede ser por redes”.

