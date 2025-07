Ghislaine Maxwell, la cómplice del delincuente Jeffrey Epstein encarcelada en Florida (EE. UU.), respondió “todas las preguntas” durante una reunión este jueves con el número dos del Departamento de Justicia, un exabogado del presidente Donald Trump, dijo su defensor.

El gobierno estadounidense intenta mitigar la indignación de parte de los conservadores que lo acusan de encubrir a las élites al negarse a revelar los detalles del caso Epstein, un financiero hallado muerto en su celda en 2019 antes de su juicio por delitos de trata de blancas.

Con este objetivo envió al número dos del Departamento de Justicia a Florida para reunirse con Ghislaine Maxwell, condenada en 2022 a 20 años de prisión por tráfico de personas, acusada de haber reclutado a menores de edad entre 1994 y 2004 para ser explotadas por Epstein.

A principios de la semana, Blanche dijo que preguntarán a Maxwell “qué sabe” del caso.

El dosier Epstein dio un giro político a principios de julio. Trump siempre dijo que revelaría los pormenores del caso, pero hace unas semanas su gobierno aseguró que no existían pruebas de la existencia de una lista secreta de clientes de este rico financiero.

Este anuncio enfureció a parte de la base conservadora de Donald Trump y provocó un aluvión de mensajes en las redes sociales de cuentas del movimiento trumpista “Haz que Estados Unidos vuelva a ser grande”, más conocido por sus siglas en inglés MAGA.

La inusual reunión entre el número dos del Departamento de Justicia y una criminal convicta genera muchos interrogantes. En la red social X el senador demócrata Sheldon Whitehouse compartió sus sospechas.

Trump es conocido por su habilidad para sobrevivir políticamente a los escándalos, pero le está resultando difícil dejar atrás el caso Epstein.

Durante años, Trump se movió en los mismos círculos que el acaudalado financiero.

El presidente de 79 años fue su amigo y, según el diario The Wall Street Journal, su nombre figura en los “archivos Epstein” entre los cientos encontrados durante una revisión del Departamento de Justicia.

