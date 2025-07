Durante este 21 de julio, Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, anunció que su departamento desclasificó entre 230.000 y 240.000 documentos relacionados con el activista por los derechos civiles Martin Luther King Jr.

(Vea también: Diagnostican a Donald Trump con enfermedad “crónica”; hubo pronunciamiento de Casa Blanca)

King, asesinado el 4 de abril de 1968 en Memphis luego de pronunciar un discurso sobre la segregación racial en el sur del país, se convirtió en una figura emblemática a nivel mundial. En 1964 fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz por su incansable lucha por la justicia social.

Today, after nearly 60 years of questions surrounding the assassination of Dr. Martin Luther King, Jr., we are releasing 230,000 MLK assassination files, available now at https://t.co/71P3p5jBgK. The documents include details about the FBI’s investigation into the assassination… pic.twitter.com/l96t9tgYmn

— DNI Tulsi Gabbard (@DNIGabbard) July 21, 2025