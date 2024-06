Melt Bar and Grilled es uno de los locales de sándwiches más afamados de Estados Unidos, no solo por la calidad de sus productos, sino también por la afluencia de colombianos y latinos que llegaban a ese comercio.

Sin embargo, el negocio estaba pasando por una situación financiera muy complicada que lo llevó a acogerse a la ley de quiebras y declararse en bancarrota el pasado 14 de junio.

“Navegar en la industria de los restaurantes en el mundo pospandémico con crecientes problemas económicos se está volviendo cada vez más difícil“, dijo el fundador y presidente de la compañía, Matt Fish, en un comunicado.

⚠ Attention Melt Army ⚠ All locations will be CLOSED today, Monday, January 30th, for staff vacation, meetings, and maintenance. We will be back open on Tuesday, Jan 31st, for your regularly scheduled Melt Deliciousness! pic.twitter.com/Wazgl6b5ty

— Melt Bar and Grilled (@MeltBarGrilled) January 30, 2023