A través de sus respectivas redes sociales, el estudiante aseguró que después de las vacaciones de Acción de Gracias asistió al colegio con las uñas pintadas. Debido a esto, fue suspendido por incumplir las normas de la institución.

“Me dijeron que no seguiré recibiendo clases hasta que me las quite. Es un completo doble estándar porque a las chicas se les permite pintarse y arreglarse las uñas”, escribió en una petición de Change.org.