Pese a que las autoridades no han podido determinar los motivos que provocaron este hecho, el brutal ataque quedó registrado en una cámara de seguridad del vecindario de Anza Vista, indicó Fox News.

El Departamento de Policía de San Francisco (Estados Unidos), consultado por el informativo, aseguró que el anciano de 84 años iba caminado tranquilamente por ese sector de la ciudad, cuando un joven lo golpeó.

En el video, captado por la cámara de seguridad y difundido en las diferentes redes sociales, se puede observar cómo el joven embistió a gran velocidad al adulto mayor, arrojándolo violentamente hacía el suelo.

Ratanapakdee, que no tenía enfermedades preexistentes, falleció debido a la gravedad de las heridas que sufrió en medio del ataque, a pesar de que fue trasladado lo más pronto posible a un hospital de la ciudad, agregó la cadena de noticias.

Fox News, además, señaló que el presunto agresor, identificado como Antoine Watson, fue capturado este fin de semana. Por último, indicó que el joven de 19 años fue denunciado por sospecha de asesinato, abuso de ancianos y agresión con un arma mortal.

HORRIFYING: 84-year old man was assaulted at Anzavista & Fortuna Thurs & passed away yesterday. Nearby homeowner says she is scared to death.



Antoine Watson arrested assault w/deadly weapon & elder abuse. Maylasia Goo also arrested.



Call SFPD 575-4444 if you have more info. pic.twitter.com/4qKrMcAoaw

— Dion Lim (@DionLimTV) February 1, 2021