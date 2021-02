green

Aunque se conocían algunos casos de coronavirus, la Organización Mundial de la Salud no había decretado la emergencia sanitaria cuando el joven fue arrollado por el vehículo mientras caminaba por la localidad de Burton upon Tren, informó The Guardian.

El impreso, de igual manera, señaló que Flavill tuvo que ser internado de emergencia en un hospital de esa ciudad y posteriormente entró en un coma debido a que sufrió una fuerte lesión cerebral traumática.

Después de 10 meses, los médicos confirmaron que el adolecente despertó y comenzó a mostrar signos de recuperación. Sin embargo, enfatizaron que no tiene conocimiento de lo que paso en ese tiempo y de los estragos que hecho la pandemia del COVID-19, agregó ese mismo medio.

“Su conciencia está empezando a mejorar ahora, pero no sabemos qué sabe. Simplemente no sé por dónde empezar. No tengo idea de cómo Joseph llegará a comprender por lo que todos hemos pasado”, manifestó Sally Flavill Smith, tía del joven, en el diario británico.

Sally, adicionalmente, aseguró que Joseph fue diagnosticado con la enfermedad respiratoria en dos oportunidades durante la hospitalización. El último positivo fue confirmado después de que despertó del coma.

De acuerdo con las políticas sanitarias impuestas en el Reino Unido, la familia del adolecente no lo ha podido visitar en el Hospital de Adderley Green, centro médico a donde fue trasladado para continuar con su recuperación, precisó The Guardian.

“Ya superó el coronavirus. Todavía tenemos un largo camino por delante, pero los pasos que ha dado en las últimas tres semanas han sido absolutamente increíbles. Está progresando muy bien. Tenemos que tratar de mantener una actitud positiva”, concluyó Flavill Smith.

