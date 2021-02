Una fotografía del anciano con su chaqueta cubierta de medallas, publicada en su cuenta Twitter oficial, junto a la mención “Captain Sir Tom Moore 1920-2021”, sirvió para anunciar el fallecimiento tras saberse hace unos días que había contraído la enfermedad.

El militar ingresó en el hospital de Bedford el pasado domingo con dificultades respiratorias tras haber recibido durante algunas semanas tratamiento por neumonía y dio positivo por coronavirus la pasada semana.

En un comunicado difundido hoy para confirmar el fallecimiento de Moore, sus hijas, Hannah y Lucy, se mostraron “agradecidas por haber podido estar con él durante las últimas horas de su vida”.

La reina Isabel II envió “un mensaje privado de condolencia” a la familia, anunció poco después del Palacio de Buckingham.

“Los pensamientos de la reina y de la familia real están con la familia del Capitán Sir Tom Moore”, aseguró en Twitter.

The Queen is sending a private message of condolence to the family of Captain Sir Tom Moore.

Her Majesty very much enjoyed meeting Captain Sir Tom and his family at Windsor last year. Her thoughts and those of the Royal Family are with them. pic.twitter.com/nl1krvoUlW

