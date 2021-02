En el video, que cuenta con 17 millones de reproducciones en la página de Facebook Entérate de algo, se puede ver el momento exacto en que el joven mete un anillo en el pan de una hamburguesa de McDonald’s, que luego le entrega a su novia.

El mexicano quería ser creativo en la pedida de mano, pero la reacción de su pareja fue decepcionante y lo dejó con una mala imagen de ella. Todos estos elementos sirvieron para que el video se viralizara rápidamente en diferentes redes sociales.

En la secuencia se puede ver que la pareja está acompañada de una mujer, al parecer amiga de los 2, y luego de que la novia le da un mordisco a la hamburguesa, se da cuenta de que hay algo dentro del pan.

“¿Qué encontraste?”, le preguntó el joven. “Un anillo”, respondió ella y agregó: “Pobre chava, al hacer las hamburguesas se le cayó”.

La joven a la que le iban a pedir matrimonio creyó que la argolla era de una de las cocineras de McDonald’s y nunca se le pasó por la cabeza que su novio lo había puesto allí para pedirle matrimonio.

“¿Por qué piensas que es de la chica de la tienda?”, dice el joven, sorprendido porque su idea no estaba funcionando.

El hombre que graba el video sigue decepcionándose y le pregunta en reiteradas ocasiones a su pareja si le parece feo el anillo. Que si no se lo quedaría y que si se lo entregaban a la supuesta dueña.

Enseguida, el joven se levanta de la silla y se va con el anillo mientras sigue grabando: “Creo que me precipité en pedirle matrimonio de esta manera, pero ella me gusta mucho. Sin embargo, creo que ella ya demostró su verdadera naturaleza. Creo que es muy interesada, creo que voy a terminarle. Tal vez no fue lo mejor cómo lo hice pero creo que no se vale”, expresó en medio de su decepción.