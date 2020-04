Moore, un veterano de guerra que superó un cáncer y una fractura de cadera, señaló que cada centavo recaudado irá para el servicio público de salud británico (NHS, por sus siglas en inglés), porque se lo “merecen”, publica la cadena BBC.

En menos de 15 días, el anciano logró reunir unos 15 millones de dólares (casi 59.000 millones de pesos colombianos), gracias a la donación de más de 690.000 personas alrededor de todo el mundo, detalla el mismo medio.

Varias fotos y videos de Moore, que vive en Bedfordshire, en el noroeste de Londres, caminando despacio y cuidadosamente en su jardín fue lo que motivó y conmovió a muchas personas a aportar su grano de arena.

Fue tanta la llegada de esa campaña del veterano que una niña de 8 años y habitante de Port Talbot, en Gales, lanzó otra iniciativa para que muchas personas creen tarjetas de regalo para el cumpleaños número 100 de Tom Moore, agrega la BBC.

Incluso, el ministro de Salud británico, Matt Hancock, felicitó y agradeció el “trabajo” del casi centenario. “Quiero rendir un homenaje especial hoy al capitán Tom Moore. Eres una inspiración para todos nosotros y te lo agradecemos“, dijo en una rueda de prensa.

Por su parte, Hannah Ingram-Moore, hija del veterano, le recordó a esa cadena que cuando su papá lanzó la campaña para recoger unas 1.000 libras esterlinas, le pareció “arriesgado”.

“Ha superado todas nuestras expectativas. No tenemos palabras para expresar nuestra gratitud al pueblo británico por apoyarlo. Es simplemente increíble, estamos anonadados y orgullosos. Lo que ha hecho el pueblo británico es darle un propósito ulterior. Creo que lo seguirá haciendo hasta que todos le digan ‘para, no lo hagas más’”, expresó la mujer a BBC.

He's done it!

Captain Tom Moore, a 99-year-old war veteran who is walking 100 laps of his garden before his 100th birthday to raise money for the NHS, has completed his challenge!

He has raised more than £12m for the health servicehttps://t.co/eUiQiX5AAP pic.twitter.com/T4WOWCAqOk

— BBC News (UK) (@BBCNews) April 16, 2020