El comunicador Bricio Segovia, durante el diálogo, que se centró sobre la crisis y la situación que vive Venezuela, a mitad de entrevista le recordó a Duque la polémica sobre el asesor de seguridad de Donald Trump, el cual en días pasados tenía anotado en una libreta: “5.000 tropas a Colombia”.

Con ese contexto, Segovia preguntó: “¿Colombia estaría dispuesta a recibir tropas estadounidenses en su territorio?”, a lo que Duque contestó: “Yo no soy bueno interpretando cuadernos de otras personas. Lo que le puedo decir es que estamos trabajando por la liberación del pueblo venezolano a través de un exitoso cerco diplomático”.

Sin embargo, la respuesta no convenció a Segovia y repreguntó: “¿Pero está dispuesta Colombia a recibir tropas estadounidenses en su territorio?”.

Duque volvió a evadir la pregunta y respondió, una vez más, que la solución en la que cree, para que Nicolás Maduro deje de usurpar el poder, es el “cerco diplomático”.

Después de reiterar una vez más el interrogante, el periodista de Voz de América insistió: “Discúlpeme señor presidente, pero no me está contestando la pregunta. Sí o no, no tiene matices esta pregunta”.

El artículo continúa abajo

A pesar de la insistencia de Segovia, Duque mantuvo su discurso y habló durante unos largos segundos sobre lo que, hasta ahora, ha logrado el cerco diplomático, el cual resaltó en toda la entrevista.

“Como no tiene matices, le reitero que creo fehacientemente en la importancia del cerco diplomático, es la mejor herramienta que hemos visto para enfrentar la dictadura”, zanjó el presidente de Colombia.

Bricio Segovia, al ver que no iba a encontrar la respuesta que buscaba, reformuló el interrogante y le preguntó que si Maduro seguía en el poder, cuál era la línea roja que “marcaría un paso más que la diplomacia”.

A pesar de ello, Duque siguió evadiendo y yéndose por los lados ante la posible intervención militar de Estados Unidos a Venezuela para sacar del poder al dictador Nicolás Maduro.

Voz de América subió toda la entrevista a su canal de YouTube y concluyó: “El presidente de Colombia, Iván Duque, no descartó que tropas estadounidenses entren en territorio colombiano ante la crisis venezolana”, como se lee en el título y en la descripción del video publicado este sábado.

Acá, la entrevista de Bricio Segovia a Iván Duque: