Luego de la pandemia por Covid-19, Estados Unidos ha experimentado una desaceleración económica y una disparada en la inflación, que ha llevado a que varias ciudades, como Nueva York, hayan perdido mucho dinero en pago de impuestos por el cierre de miles de comercios.

(Vea también: Odisea de cubanos para comprar un pollo crudo incluye hacer grupos y partirlo en el piso)

Las inclemencias del clima también tiene en jaque a Florida, pues las fuertes lluvias que azotaron parte del sur de la península la semana anterior resultaron en inundaciones, cortes de luz y pérdida de mercancias para tiendas y supermercados, por citar algunos ejemplos.

Para ayudar a mitigar el impacto económico de las pequeñas y medianas empresas del sur de Florida, el Departamento de Oportunidades Económicas del estado y su división de emergencia abrieron un espacio dedicado a ayudar a negocios afectados por las recientes inundaciones.

The One-Stop Business Resource Site abrirá sus puertas este martes 18 de abril en Park and Ride Lot, 216 NW 22nd Ave., Fort Lauderdale, desde las 9:00 a. m. y hasta las 6:oo p.m, durante toda la semana.

1/2 Businesses impacted by flooding in Southeast Florida are encouraged to report their physical and economic impacts through the Business Damage Assessment Survey at https://t.co/kFDGmtETtS pic.twitter.com/mWXxFNO6oY

— Florida DEO (@FLDEO) April 15, 2023