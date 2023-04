Las inundaciones que se presentaron la semana pasada en varias ciudades de Florida han generado una crisis por la falta de gasolina, principalmente al sur del estado.

Durante este fin de semana que pasó, se registraron filas de hasta 2 horas por conseguir 50 dólares de combustible, ya que las gasolineras tenían que distribuirla bien para ayudar a más personas.

La razón principal de la escasez de gasolina es porque las inundaciones impidieron la distribución correcta para todo el estado, especialmente en los condados de Miami-Dade y Boward. Los conductores están preocupados porque muchos han andado varios kilómetros y, ante la negativa de conseguir combustible, se alarman porque pueden quedar varados en cualquier sitio.

Sobre esta situación, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine-Cava, aseguró: “El condado está trabajando en estrecha colaboración con nuestros socios estatales y federales para garantizar que la gasolina se distribuya lo más rápido posible a las estaciones locales”.

Distribution of gas across South Florida was affected by last week’s inclement weather, with heavy flooding impeding regular gas delivery. The County is working closely with our state & federal partners to ensure gas is being distributed as quickly as possible to local stations. https://t.co/YIE74G51lb

— Daniella Levine Cava (@MayorDaniella) April 16, 2023