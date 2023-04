Estados Unidos sigue sufriendo las continuas embestidas del clima durante las últimas semanas. Hace apenas unos días, los estados de Arkansas y Texas sufrieron tornados, granizadas y lluvias sin precedentes en los más recientes años.

Si bien el cayo de la Florida recibe cada cierto tiempo la temporada de huracanes que se produce en el Caribe, aunque parece que la situación ha empeorado en 2023, con la aparición de tormentas constantes que azotaron, en este caso, al sur de la península.

La ciudad recibió el pasado miércoles 13 de abril una tormenta que disparó las precipitaciones. En solo 24 horas cayeron más de 25 pulgadas de lluvia en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, según un reporte preliminar publicado por el Servicio Meteorológico Nacional.

How everything started at Fort Lauderdale airport #Airport #FortLauderdale #rain #storm … 🙆🏻‍♀️ pic.twitter.com/ajrn2Xi23L

Las expectativas estaban puestas en que el aeropuerto de Fort Lauderdale cerrara el miércoles en la noche y reabriera por completo al mediodía del jueves, pero portavoces confirmaron que se retrasaría la reapertura de la actividad de vuelos hasta las 5 a. m. del viernes, debido a los escombros y las agua represadas aún en las pistas.

FLL is closed until at least 5 AM, Friday (📷: Lt. Kevin Dove) #flwx pic.twitter.com/GTvVNs4DSF

Photos from the Coast Guard flying over Fort Lauderdale-Hollywood Int’l Airport today.

Las Escuelas Públicas del Condado de Broward dijeron que esas instituciones y las oficinas del distrito estarán cerradas el jueves 13 de abril y que todas las actividades extracurriculares fueron canceladas.

The New York Times pudo establecer que, por ahora, no hay informes que den cuenta de muertos y heridos, pero entidades de emergencia locales hablan de por lo menos 900 llamadas de ayuda de ciudadanos atrapados en las calles o en sus propios hogares.

A catastrophic flood event is unfolding across Fort Lauderdale, Florida, this evening as nearly stationary thunderstorms have dropped 20 INCHES of rain just today.

It has rained over 20 inches just in the last 6 hours at Fort Lauderdale–Hollywood International Airport. pic.twitter.com/moRU2CsgDV

— 88 ☻️ (@WhoKnows2030) April 13, 2023