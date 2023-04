El actor Jamie Foxx, de 55 años, sufrió una “condición médica” por la que tuvo que ser hospitalizado el pasado martes 11 de abril, según informó Corinne Foxx, la hija del actor, por medio de un comunicado que publicó en su cuenta de Instagram.

“Queríamos compartir que mi padre, Jamie Foxx, experimentó una complicación médica ayer. Afortunadamente, debido a una acción rápida y un gran cuidado, ya está en camino a la recuperación”, dice Corinne en e el texto en el que además agradece las oraciones de los seguidores del actor y pide se respete la privacidad durante este tiempo.

La familia del actor viajó desde otros lugares de Estados Unidos para visitarlo en Atlanta. En el momento de la emergencia, el intérprete estaba filmando una nueva película titulada ‘Back in action’.

No se ha revelado más información de la condición del actor, tampoco se sabe si su trabajo en la película con la actriz Cameron Diaz había finalizado. La película es dirigida por Seth Gordon (Quiero matar a mi jefe) y cuenta también con las apariciones de Glenn Close y Kyle Chandler.

El actor tiene diversos proyectos pendientes tanto en cine como la televisión, entre ellos una miniserie en la que interpretará al exboxeador Mike Tyson y la película ‘Groove Tails’ junto al acto Dave Bautista. Asimismo, durante 2023 Foxx estrenará diversas producciones de largometraje como ‘God Is a Bullet’, dirigida por Nick Cassavetes, ‘Tin Soldier’ junto a Robert De Niro y Scott Eastwood, y ‘Clonaron a Tyrone’ con Kiefer Sutherland, John Boyega y Teyonah Parris. Además fue el villano en ‘Spider-Man: No Way Home’.