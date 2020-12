A través de tarjetas postales navideñas, el empresario les comunicó a 114 familias de Gulf Breeze que les pagó sus cuentas pendientes, incluidas los servicios públicos (agua, luz y gas), indicó CNN.

Esmond, sin embargo, señaló en la cadena de noticias que su compañía (dedicada a la construcción de piscinas) tuvo un crecimiento importante durante este 2020 y generó bastantes ganancias.

Pese a que no entregó mayores detalles, el hombre afirmó que en 1980 no pudo pagar el recibo de la luz y se quedó junto a sus tres hijas sin calefacción en una de las noches más frías de aquel invierno en Florida (Estados Unidos).

Además de la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus, Gulf Breeze fue fuertemente azotado este año por el huracán Sally, dejando varias viviendas afectadas estructuralmente, enfatizó CNN.

Michael Esmond hasn't forgotten what it was like having his gas shut off, with no heat for the winter, so the Florida business owner found out who in his community was at risk of having utilities disconnected and paid 36 families' bills ahead of Christmas https://t.co/BnrYMDJhYY pic.twitter.com/UuVNBFeWiy

— CNN (@CNN) December 21, 2019