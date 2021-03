green

La ganadora de este dinero (114 millones de pesos argentinos) es una paraguaya que trabaja en el servicio doméstico en la ciudad argentina de Córdoba, informa Rosario 3, que añade que la mujer aún no decide qué piensa hacer con la fortuna que acaba de ganar y la que se presume que la saca de una apretada situación financiera.

La página El Litoral.com señala que la ganadora trabaja por días haciendo la limpieza en diferentes casas de familia, obligada por la situación que supuso la pandemia por coronavirus, pues no pudo continuar trabajando en una multinacional que la empleaba.

La mencionada lotería argentina tiene diferentes variantes, y el único premio ganado en el sorteo del pasado domingo la única ganadora fue la paraguaya, por lo cual los demás premios se mantienen para el sorteo de este miércoles, en el que una de las modalidades entrega 170 millones de pesos argentinos (más de 6.800 millones de pesos colombianos).

La ‘Revancha’, el premio de Baloto que todos quieren ganar

En Colombia, el sorteo Baloto se divide en Baloto y Revancha, y esta última está en 66.200 millones de pesos para el juego de este miércoles 4 de marzo.

Por su parte, el acumulado de Baloto está en 16.200 millones de pesos.

En total, fueron 37.548 los ganadores del pasado sorteo de Revancha, el sábado 27 de febrero, de los cuales dos apostadores se llevaron una suma de $ 10.683.361 cada uno. Ellos lograron acertar cinco números, pero fallaron en la ‘superbalota’.

Además, 28.796 personas se llevaron el premio menor de $2.100.

La lotería también se la ganan los pobres

El pasado 24 de febrero, un campesino colombiano se ganó un chance de más de 1.500 millones de pesos.

Del ganador se sabe que es un jornalero de 45 años, que vive en una vereda cercana a Manizales, es soltero y no tiene hijos.

Lo que no todos conocen es que, pese a no contar con un trabajo estable y llevar una vida en una “humilde” finca que no es de él, el hombre tiene buena suerte para los juegos de azar y ya ha ganado tres veces el chance.