green

Del ganador se sabe que es un jornalero de 45 años, que vive en una vereda cercana a Manizales, es soltero, no tiene hijos y otros detalles.

Lo que no todos conocen es que, pese a no contar con un trabajo estable y llevar una vida en una “humilde” finca que no es de él, el hombre tiene buena suerte para los juegos de azar y ya ha ganado tres veces el chance.

(Vea también: Números de Uribe, Diomedes y 4 famosos más que han dado suerte a jugadores de lotería y chance)

Los otros chances que ganó

El hombre, cuya edad sigue en reserva por seguridad, heredó la rutina de comprar el chance de su padre, aseguró Hurtado en Pulzo y luego detalló lo de las otras dos veces que el ganador ha atinado en el juego de azar.

“Cuando él tenía 14 años, aproximadamente, el papá le regala para hacer un chance. Él recuerda que por esos días estaban instalando las primeras líneas telefónicas en esas veredas. Entonces, él se acordó que los tres últimos números de la línea que le pusieron era el 536. Hizo el 536 y se lo ganó. Se ganó, a plata de hoy, $ 400.000”, aseguró, y agregó:

“Él apuntó el número y se volvió su número de toda la vida. […] 27 años después, en el 2016, me dice que se ganó $ 3’800.000, con ese número [536], y con eso se compró su primera moto, que se volvió su medio de transporte para trabajo”.

¿Qué hará con el premio del chance millonario?

Sobre la mencionada moto “dice que es su novia”, pero piensa cambiarla con parte de la plata que ganó en el nuevo chance que hizo en febrero del 2021, pero no con el número de toda la vida, sino con otros: 9027 con la Lotería del Valle y 3504 con la de Manizales (aquí los resultados completos del 24 de febrero).

Lo segundo que quiere hacer con el premio ‘gordo’ (le quedan alrededor de $ 1.200 millones, con los descuentos que le hacen por ley) es comprar la finca donde vive, puntualizó la fuente en este medio.