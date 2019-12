green

Después de dos semanas de haber comenzado la huelga de transporte y movilización en el territorio francés, esta sería la primera vez que Emmanuel Macron estaría dispuesto a modificar el proyecto de la reforma de pensiones.

“El mandatario no abandonará la iniciativa, pero sí tendría la voluntad de mejorarlo durante las conversaciones previstas con los sindicatos. Hemos tenido avances importantes”, afirmaron fuentes cercanas al jefe de Estado, en declaraciones recogidas por AFP.

Por otro lado, la agencia de noticias aseguró que el primer ministro francés, Edouard Philippe, se reunió este miércoles por la tarde con los responsables de los gremios de los transportadores, para intentar encontrar un acuerdo y una salida para que se finalicen las manifestaciones, que amenazan con bloquear las fiestas de fin de año.

No obstante, Philippe Martinez, líder del sindicato CGT y uno de los representantes que encabeza las protestas, manifestó luego de reunirse con el primer ministro que no tienen intenciones de hacer una “tregua” navideña si el gobierno no da su brazo a torcer y retira su proyecto de reforma, añadió el medio español.

Finalmente, AFP señaló que las concesiones de Macron se harían específicamente en uno de los puntos más polémicos de la reforma, el de la edad de jubilación, que con este proyecto aumentaría a 64 años.

Cabe señalar que en ciudades como París, la mayoría de los transportes públicos siguen paralizados y los pocos que funcionan no dan abasto para movilizar a todos los ciudadanos que buscan llegar a tiempo a sus lugares de trabajo y estudio.

De igual manera, varias instituciones educativas tomaron la decisión de aplazar los exámenes de fin de año, debido a las dificultades que tienen actualmente los estudiantes para desplazarse y llegar a los campus.