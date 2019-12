Adicionalmente, Thunberg colocó en el trino el siguiente mensaje: “Viajando en trenes abarrotados a través de Alemania”. En la imagen se puede apreciar a la activista climática sentada en el piso con todas sus maletas alrededor.

Ante esta publicación, la empresa ferroviaria alemana Deutsche Bahn aseguró que la joven, de 16 años de edad, viajó en un asiento de primera clase y tuvo todas las comodidades durante su traslado a su país natal.

No obstante, Alexandra Urisman Otto, periodista del diario Dagens Nyheter, el cual es el más grande de Suecia, aseguró que ella iba en el mismo tren que Thunberg. Además, manifestó que compartieron casi todo el viaje juntas.

“Ambas nos sentamos en el piso en dos trenes. Ella solo logró sentarse en un asiento regular cuando íbamos por Gotinga. Mi colega, Roger Turesson, y yo conseguimos silla en Hannover”, publicó la comunicadora en su cuenta de Twitter.

De igual manera, Urisman Otto compartió un video en el que se puede ver que la activista sí se fue sentada en el piso con sus maletas gran parte del trayecto entre Alemania y Suecia, como lo había señalado en sus redes sociales.

Sin duda alguna, desde que comenzó una huelga en solitario contra el calentamiento global afuera del Parlamento de su país en el año 2018, Greta Thunberg se ha convertido en una de las personalidades más mediáticas alrededor del mundo.

Incluso, fue escogida como el personaje del año por la revista Time y fue candidata al Premio Nobel de la Paz. Adicionalmente, está entre las 10 personalidades más influyentes en el ámbito de la ciencia en el mundo, según la revista británica Nature.

Acá, el trino de la comunicadora y el enlace del video:

I travelled on the same trains as @GretaThunberg this weekend. We both sat on the floor in two trains (se video in link from the first one). She sat on a regular seat from Göttingen, me and my colleague @rogerturesson from Hannover. https://t.co/cSKO39m9Ug

— Alexandra Urisman Otto (@alexandra_u_o) December 16, 2019