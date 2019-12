“Greta, gracias por apoyarnos fuertemente en la lucha contra el cambio climático. Nos agradó que estuvieras con nosotros el sábado pasado en el ICE 74, que es 100 % eléctrico”, compartió inicialmente en su cuenta de Twitter la empresa germana.

La respuesta de Deutsche Bahn se originó debido a que este fin de semana Thunberg publicó en sus redes sociales una imagen, de ella sentada en el piso con todas sus maletas alrededor, con el mensaje: “Viajando en trenes abarrotados a través de Alemania”, lo que generó todo tipo de comentarios negativos en contra de la empresa ferroviaria.

Después de que la compañía germana compartiera este comunicado en sus redes, la activista, de 16 años de edad, aseguró, en declaraciones recogidas por CNN, que durante su traslado a Suecia “estuvo sentada en el piso en dos trenes diferentes” y que “luego pudo conseguir un asiento”. Sin embargo, aclaró que nunca dijo que esto fuera un problema para ella y “que entendía la situación”.

Cabe recordar que Greta Thunberg fue elegida la semana pasada por la revista Time como el personaje del año en el mundo, gracias a su lucha en contra del cambio climático.

Acá, la publicación de la activista y la respuesta de la compañía alemana:

Traveling on overcrowded trains through Germany. And I’m finally on my way home! pic.twitter.com/ssfLCPsR8o

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 14, 2019