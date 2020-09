La Oficina del Sheriff del condado de Travis, donde se encuentra el lago en cuestión, informó que “respondió a varias llamadas relacionadas con barcos en peligro durante el desfile a favor de Donald Trump“; y que “varios se hundieron”.

Según una portavoz de las autoridades de la zona, no se ha encontrado evidencia de un acto sospechoso ni se registraron heridos o emergencias médicas, pese a la “cantidad excepcional de botes en el lago”.

Fotos publicadas en Twitter muestran a barcos con banderas de apoyo a Trump ondeando en aguas turbulentas.

En la concentración habrían participado cerca de 2.500 personas que navegaron en grupo entre 3 y 5 kilómetros.

Las elecciones en Estados Unidos serán el 3 de noviembre de 2020, comicios en los que Trump compite contra Joe Biden, candidato demócrata.

Acá, las imágenes del lugar de los hechos:

oh my goodness! that is terrible. i bet they had an open bow… wow, sorry to hear that… those are big wakes/waves, must have been windy. yicks. healing loving energy to the boaters. Multiple boats sink during Trump Boat Parade on Lake Travis https://t.co/OywchCULNv

— vert revo (@RevoVert) September 6, 2020