El jefe de X (antes Twitter), Elon Musk, afirmó que su pelea con Mark Zuckerberg (CEO de Meta) tendría lugar en Italia. Mientras tanto, el gobierno italiano mencionó un “gran evento benéfico” para recaudar dinero.

Los dos millonarios a la cabeza de gigantes tecnológicos rivales hablaron en junio de una posible pelea de artes marciales mixtas (MMA) entre ellos. Hace unos días, ambos barajaron el 26 de agosto como fecha del evento.

(Vea también: El descalabro de Threads: no queda ni la mitad de usuarios que empezaron en la ‘app’).

Esto dijo Musk:

The fight will be managed by my and Zuck’s foundations (not UFC).

Livestream will be on this platform and Meta. Everything in camera frame will be ancient Rome, so nothing modern at all.

I spoke to the PM of Italy and Minister of Culture. They have agreed on an epic location.

— Elon Musk (@elonmusk) August 11, 2023