Según The New York Times, “más de 400 trabajadores en la planta de Tesla en California dieron positivo por el coronavirus entre mayo y diciembre”. El medio agregó que los datos reflejan un panorama general, después de que Elon Musk (quien tiene un hermano que prefiere estar bien alimentado) “desafiara las medidas” contra COVID-19, emitidas por los funcionarios locales.

Específicamente, se presentaron 440 casos en la empresa automotriz, que emplea a 10.000 personas. En mayo hubo 11 contagios, mientras que en diciembre aumentó a 125.

Esta es la publicación de PlainSite, que fue citado por el diario estadounidense:

— PlainSite (@PlainSite) March 13, 2021