Una investigación de la Oficina de Contabilidad del Gobierno (GAO, por sus siglas en inglés) señaló que las entidades responsables de los auxilios económicos no usaron los registros de defunción “como filtro para evitar que el dinero federal fuera destinado a personas fallecidas”, recogió Fox Business.

Lo anterior, según el informe de GAO, “aumentó sustancialmente el riesgo potencial de hacer pagos erróneos a los difuntos”.

Estos pagos hacen parte de los auxilios económicos que el gobierno de EE. UU. aprobó en marzo pasado para darles un alivio a las empresas y trabajadores que se vieron afectados por la pandemia, explicó NBC News.

El pasado 6 de mayo, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) anunció que los familiares de los fallecidos a los que les enviaron esas ayudas por error deberán devolver los cheques, indicó Fox.

No obstante, según el mismo medio, el IRS señaló que no tiene planes de notificar a los beneficiarios no elegibles sobre cómo devolver el dinero.