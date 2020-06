La abogada Eva Leal está “detenida arbitrariamente” en un cuartel de la militar Guardia Nacional y debió recibir cinco puntos de sutura en la frente por una herida sufrida durante la “agresión” ocurrida el martes en Barquisimeto, estado de Lara (oeste), dijo este miércoles a la AFP el abogado de derechos humanos Henderson Maldonado.

En el video se ve a una militar ejecutar una maniobra para inmovilizar a una mujer, cuya cabeza es empujada con fuerza contra el suelo mientras algunos de los presentes gritan “¡la están matando!”. “¡Me quitó la pistola!”, responde la uniformada.

Familiares, según la prensa local, denuncian que Leal se negó a pagar dinero que supuestamente pedían los militares para dejarle pasar en su auto por un puente, en medio de la cuarentena vigente por el nuevo coronavirus. De acuerdo con esas versiones, se dirigía del trabajo a su casa, pero las autoridades no han informado del caso.

El abogado Maldonado, quien estuvo dos días arrestado este año luego de grabar una protesta en una fila para surtir gasolina en medio de una severa escasez, dijo que se espera que Leal sea presentada en tribunales militares el jueves.

“En Venezuela, luchamos en contra de la brutalidad de una dictadura”, escribió en Twitter el jefe parlamentario opositor Juan Guaidó. “Intentaron matraquearla (cobrarle dinero) y abusaron de su autoridad”, expresó a su vez el opositor exalcalde de Barquisimeto Alfredo Ramos.

Amnistía Internacional condenó “la brutalidad” de los cuerpos de seguridad en Venezuela. “Exigimos investigación imparcial y exhaustiva ya”, señaló en un mensaje en Twitter.

Estos puestos militares instalados por la cuarentena no ayudan a proteger a la gente. Las Fuerzas Armadas no deben realizar labores de orden público porque no están hechos para eso. #RepresiónNoEsProtección

— Amnistía Internacional Américas (@AmnistiaOnline) June 24, 2020