El empresario estadounidense electo para la presidencia de los Estados Unidos entre 2025 y 2029 tendrá que dejar su cómoda casa en los próximos meses e irse a vivir a Washington.

El cambio no es menor, pues Donald Trump debe salir de su lujosa mansión, ubicada en Florida, y dejar atrás sus lagos, piscinas y demás comodidades para ocupar la Casa Blanca desde el 20 de enero de 2025.

Y es que la propiedad en la que actualmente vive el próximo presidente es Mar-a-Lago, una lujosa mansión, complejo turístico y monumento histórico que se ubica en Palm Beach (Florida).

Sus instalaciones, tal como lo ha dado a conocer en varias intervenciones, se extienden por cerca de 17 acres, aunque él asegura que son 24. Según medios extranjeros, la vivienda tiene 126 habitaciones y 5.810 metros cuadrados y ha sido sede de importantes encuentros a los que ha asistido hasta el magnate Elon Musk:

Breaking: Elon Musk is now heading over from Mar-a-Lago to the Trump HQ convention center in West Palm Beach. Trump’s speech could be any moment now 🇺🇸🔥🔥#USAElection2024 #ElectionDay pic.twitter.com/soFydy79gR

— Farid Khan (@_FaridKhan) November 6, 2024